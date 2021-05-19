BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, arsa paylaşımı nedeniyle akrabalar arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, arsa paylaşımı nedeniyle akrabalar arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ulus'a bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Aytar ile kuzeni Ali Aytar (67) arsanın paylaşımı konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki taraf birbirlerine balta ve sopalarla saldırdı. Kavgada Hatice Aytar (70), Sultan Aytar (39), Nuray Küçük (48), Filiz Küçük (32) ve Ali Aytar yaralandı. Ali Aytar başına atılan baltayla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gelldi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, Tahir Aytar ve oğlu Emre Aytar'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI
BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI
BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI
BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Burak Sergen Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BARTIN'DA AKRABALAR ARASINDA BALTA VE SOPALI KAVGA: 5 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 19:46:41. #1.16#

title