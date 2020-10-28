Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu

28.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 09:17
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda baygın halde nesli tehlike altında olan 4 aylık ağaç yediuyuru bulundu.

BARTIN'ın Ulus ilçesindeki ormanlık alanda baygın halde nesli tehlike altında olan 4 aylık ağaç yediuyuru bulundu. 

Ulus ilçesinde yaşayan Mücahit Bozkurt, ormanlık alanda baygın halde ağaç yediuyuru buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayıp, bilgi verdi. Köye gelen ekipler, 4 aylık olduğu belirlenen ağaç yediuyurunu, Bartın'da veteriner kliniğine götürdü.Ağaç yediuyurunun tedavisini yapan veteriner Hekim Tolga Kandıralı, "Bu kemirgen, Bartın'da ilk kez görüldü. Kemirgen ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulunmuş. Baygın ve hareketleri kısıtlıydı. İlk tedavisini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra bulunduğu bölgeye bırakacağız. Bu tür her zaman görülen bir tür değil" dedi. 

 


- Bartın
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu
Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Geert Wilders Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hadise Çağla Şıkel Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bartın'da ağaç yediuyuru bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 09:17:21. #1.15#
title