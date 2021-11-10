Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu - Haberler
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Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da 72 öğrenci ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 72 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti.

BARTIN (AA) - Bartın'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören 72 öğrenci, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye müracaat etti.

Taşımalı eğitim kapsamında ildeki çeşitli okullarda öğrenim gören öğrencilerde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ortaya çıktı.

Bunun üzerine 72 öğrenci, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Tetkiklerin ardından bazı öğrenciler tedavi altına alındı.

"Gıda zehirlenmesinden şüphelenmiyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, salgın tedbirleri kapsamında öğrencilere sulu yemek verilmediğini, gıda zehirlenmesinden şüphelenmediklerini söyledi.

Sağlık durumu ciddi olan bir öğrencinin bulunmadığını aktaran Acar, bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bazılarının da tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğunu belirterek, "Bizim için önemli olan şu anda çocuklarımızın sağlık durumu ile ilgili korkulacak bir durumun olmaması. Yine de okullarda dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme yapacağız." dedi.

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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