Bartın'da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.

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- Bartın

Kaynak: DHA