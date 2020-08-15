Bartın'da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bartın'da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi

BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bartın'da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi
15.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:55
BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı. 

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu.

.


- Bartın

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar 3. Sayfa
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Abdurrahman Dilipak
Magazin Ali Atay Hazal Kaya Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Genç Ağustos
Şu an buradasınız: Bartın'da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 17:06:47. #1.14#
title