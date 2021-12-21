Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (2)

Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

ULUS'TA OKULLAR TATİL, AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİMBartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi.

AMASRA, BARTIN (DHA) - ULUS'TA OKULLAR TATİL, AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title