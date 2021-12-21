Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (2)

AMASRA, BARTIN (DHA) - ULUS'TA OKULLAR TATİL, AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Bartın'ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra'da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

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