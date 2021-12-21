BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Haberler
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BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı.

BARTIN'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 66 köye elektrik verilemiyor. Bartın kent merkezinde gece başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ulus ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Ulus'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santime ulaştı. İlçeye bağlı bazı köylerde yollar ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı. Bazı araçlar kar nedeniyle yolda kalırken, sürücüler araçlarının lastiklerine zincir takarak ilerleyebildi. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 66 köye elektrik verilemiyor. Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi köyünde ise okullar bir gün süreyle tatil edildi.

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

BARTIN'DA 46 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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