Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
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Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor

13.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:46
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor

BARTIN'ın Güzelcehisar köyünde 45 aile, bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor.

BARTIN'ın Güzelcehisar köyünde 45 aile, bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor. Aileler hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de yakın bölgelere satış yaparak gelir elde ediyor.

Bartın'ın 40 haneli 200 nüfuslu Güzelcehisar köyünde 40 yıldır bahçelerde yetiştirilen mandalina, limon ve portakalların hasadı devam ediyor. Köyde yaşayan 45 ailenin yetiştirdiği ürünlerden yılda yaklaşık 500- 600 kilo elde ediliyor. Bir kısmını kendileri tüketen aileler geri kalanları Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki hallere satışını yapıyor. Köyün ılıman iklimi sayesinde Akdeniz kuşağında yetişen meyveler önemli bir kazanım olarak görülüyor.

'40 YILDIR YETİŞTİRİYORUZ'Köyde, bahçesindeki ağaçlardan portakal, mandalina ve limon toplayan Baki Aydınöz (63), "Biz bu meyveleri yaklaşık 40 yıldan bu yana yetiştiriyoruz. Şu anda köyümüzün bütün bahçelerinde yetiştiriyoruz. Köyümüzde havanın da ılıman olması nedeniyle sebze üretimini fazla yapmıyoruz. O yüzden mandalina limon ve portakal yetiştiriyoruz. Buraya gelen misafirler bahçemizde bu meyveleri görünce çok şaşıyor. Şu anda yakın illerimize bu ürünlerin satışını yapıyoruz" dedi.'BÜYÜK BİR PAZAR HALİNE GELECEĞİMİZİ UMUYORUZ'Yaklaşık 40 yıldır köyde mandalina, portakal ve limon yetiştirdiklerini belirten Mustafa Dağlı (37) ise, "Köyümüzde bu meyveleri görünce şaşıran çok oluyor. Köyümüzde çoğu aile bunu bahçesinde yetiştiriyor. Pazar konusunda fazla açılamadık. Ama ilerleyen dönemlerde büyük bir pazar haline geleceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor
Bartın'da 45 aile bahçelerinde mandalina, limon ve portakal yetiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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