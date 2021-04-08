Son dakika... Bartın'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri: Bartın'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Bartın'da gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 42 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine kaçak-sahte alkollü içki imal ve satışına yönelik Bartın merkez ve Amasra ilçesinde kaçak içki satışı yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 42 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı