Bartın'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Bartın'da durdurulan minibüste 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin bir fabrikada çalıştırıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bartın-Karabük yolu Potbaşı mevkisinde, durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda dronedan da yararlanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsüne 5 bin 660 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA