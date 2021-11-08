Bartın'da 3 fabrikanın çalışanlarında zehirlenme şüphesi

BARTIN (DHA) - BARTIN'da, 3 fabrikada çalışan 120 kişi mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Sağlık ve tarım müdürlüğü ekipleri fabrikalardaki su ve yemeklerden numune aldı.

Bartın Çeştepe köyündeki Atılım Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 fabrikada çalışan yaklaşık 120 kişi, 3 gündür belirli aralıklarla bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle Bartın Devlet Hastanesi ve özel sağlık kuruluşlarına başvurdu. Sabah saatlerinde 3 fabrikaya gelen Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, yemek ve sudan numune alıp çalışma başlattı. 3 fabrika da üretime ara verdi. Hastaneye başvuranların çoğu taburcu edildi. Ayrıca önlem amaçlı olarak şebeke suyu kesildi.

Tekstil fabrikası müdürü İnci Kaçar, "150 kişinin çalıştığı fabrikamızda bu salgınla bize başvurdular. Biz sabahtan bu yana yaklaşık 60 kişiyi hastaneye gönderdik. İşçilerimiz de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle bizlere başvurdu. İş yeri hekimimiz de bir salgın olduğunu bizlere söyledi. Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden ekipler gelerek, fabrikamızdan yemekten ve sudan numune alındı. İşçilerimizin çoğu hastaneye gittiği için şu anda üretime ara verdik. Ne olacağını bilmiyoruz" diye konuştu.