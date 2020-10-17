Bartın'da 3 ahşap ev yandı
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Bartın'da 3 ahşap ev yandı

17.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:06
Bartın'da 3 ahşap ev yandı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde, 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Isırganlı köyünde, 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Ulus ilçesi Isırganlı köyünde yalnız yaşayan Cumali Küçük'e (90) ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Cumali Küçük köylülerin yardımıyla evde çıkartıldı. Köye, Kastamonu Pınarbaşı, Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Bartın, Ulus ve Abdipaşa Belediyelerine ait itfaiye ekipleri geldi. Alevler, Şerife Küçük'ün (80) yaşadığı ev ile boş olan Hüsnü Küçük'e ait ahşap evlere de sıçradı. Ahşap evler alev alev yanarken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Evler kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bartın
Bartın'da 3 ahşap ev yandı
Bartın'da 3 ahşap ev yandı
Bartın'da 3 ahşap ev yandı
Bartın'da 3 ahşap ev yandı
Bartın'da 3 ahşap ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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