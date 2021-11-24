Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı
AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
BARTIN (AA) - Bartın'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Acar, burada öğretmenler günü özel defterini imzalayarak tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Törene, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet