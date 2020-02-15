15.02.2020 01:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:36

Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 5 kişi yaralı

BARTIN'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bartın-Karabük yolu Kirazlı Köprü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan Köksal Ersin (33) idaresindeki 34 NH 7636 plakalı otomobil karşı yönden gelen Recep Sinoplu (60) idaresindeki 34 ES 4700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören sürücüler 112 Acile haber verdi. Kazada, Köksal Ersin, Recep Sinoplu, Nazif Adalı (52), Elif Ersin (28) ve kızı Zeynep Elif Ersin (4) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Elif Ersin yapılan müdahale sonrası Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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