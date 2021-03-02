Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

02.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:42
Bartın'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 81 DL 223 plakalı otomobil, Çamaltı köyü mevkisinde T.D. idaresindeki 74 DG 140 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle, A.Ç. ve Y.D. yaralandı. 81 DL 223 plakalı araçta sıkışan sürücü ile babası A.Ç. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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