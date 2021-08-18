Bartın'da 2 kız kardeş ormanda kayboldu

BARTIN'ın Kaman Köyünde babaanneleriyle birlikte fındık bahçesine giden 7 ve 9 yaşındaki kardeşler köye dönerken kayboldu.

BARTIN'ın Kaman Köyünde babaanneleriyle birlikte fındık bahçesine giden 7 ve 9 yaşındaki kardeşler köye dönerken kayboldu. 2 kardeşi bulmak için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

İstanbul'dan anneleriyle birlikte memleketleri Bartın'ın Kaman Köyü'ne gelen Pelin Kaya (9) ve kardeşi Şeyda Kaya (7), babaanneleri Fethiye Kaya ile birlikte fındık bahçesine gitti. 2 kardeş öğle saatlerinde 3 kilometre uzaklıktaki köydeki eve gitmek için yola çıktı. Akşam saatlerinde köye dönen babaanne torunlarının eve gelmediğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye jandarma, AFAD, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörler Derneği üyeleri geldi. Jandarma ısı algılayan termal drone ve iz takip köpeği 'Pati' ile arama yaptı. Köylüler de arama çalışmalarına katıldı. Ormanlık alanda çocukları arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar