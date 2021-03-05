Bartın'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Bartın'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

05.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:47
Bartın'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Bartın'da, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Bartın'da, 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocareis köyünde Engin Altun'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayanların tarlada çalıştığı sırada mutfak bölümünde çıktığı belirlenen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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