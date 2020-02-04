Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı
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Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı

BARTIN'da, Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

04.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:59
Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, büyükbaşlar kurtarıldı

'da, Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Çapraz ahırda bulunan büyükbaşları kurtarırken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde 'ın Arıt köyünde Mehmet Çapraz'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle çıktı. Mehmet Çapraz, yangın sonrası ahşap evin altındaki ahırda bulunan 10 büyükbaşı kurtarırken, verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ahşap evi saran alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 katlı ahşap bina kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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