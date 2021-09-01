Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

BARTIN'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevleri farkeken köylülerin yardımıyla evde 2'si çocuk 5 kişi kurtarıldı. 

Saat 21.30 sıralarında Bartın'a bağlı Büyükkıran köyünde Akyol ailesinin yaşadığı 2 katlı ahşap binadan dumanlar yükselmeye başladı. Evde yaşayanlar köylülerden yardım istedi. Vatandaşlar, 2'si çocuk 5 kişiyi evden çıkardı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Alevlerin 10 metreye yükseldiği yangında bina çökerek, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı
Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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