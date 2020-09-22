Bartın'da, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılacak
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Bartın'da, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılacak

Bartın'da şehitler anısına Türk bayrağı görünümünde 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılacak.

Bartın'da, 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılacak
22.09.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:00

Bartın'da şehitler anısına Türk bayrağı görünümünde 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi yapılacak.

Bartın Belediyesi tarafından Bartın Valiliği koordinesinde Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak'ta şehitler anısına 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi inşa edilecek.

Vali yardımcıları Abdullah Akdaş ve Adem Topaca, Belediye Başkanı Cemal Akın, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan ile teknik personel çeşmenin yapılacağı alanla ilgili incelemede bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler anısına Türk bayrağı görünümünde inşa edilecek çeşme ile15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere aziz vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerin hatırasının yad edileceğini söyledi.

Şehitlerin, 15 Temmuz'da yazdıkları kahramanlık destanını nesilden nesile yaşatmak için yapılacak çeşmenin anlamlı bir eser olacağını ifade eden Akın, "Bu çeşmeden su içenler her fırsatta şehitlerimizi, gazilerimizi yad edecekler. Dolasıyla yaşayan bir eser olmuş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vatan için canını veren aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Yapılacak olan bu çalışmaların da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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