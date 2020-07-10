Bartın'da 15 Temmuz resim, şiir ve video yarışması Bartın'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" temalı resim, şiir ve video yarışması düzenlendi.

Bartın'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik" temalı resim, şiir ve video yarışması düzenlendi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik şuurunu hissettirebilme ve millet olma farkındalığını yaratma amacıyla ortaokul, lise ve yetişkinlere yönelik yarışma düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda resim yarışmasında TOKİ Ortaokulu öğrencisi Ahmet Kerem Davut birinci, Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatih Esen ikinci, Ertuğrulgazi Ortaokulu öğrencisi Sedef Kalafat üçüncü oldu.

Şiir yarışmasında Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Yiğit Erdemir birinci olurken, ikinci aynı okuldan Sedanur Gülüç, üçüncü de Nene Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Edanur Özdemir oldu.

Video yarışmasında ise Orhangazi Serbest birinci, Eyüp Hendek ikinci, Muhammed Yusuf Gökcen üçüncü seçildi.

Dereceye girenlerin ödülleri 15 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklerde takdim edilecek.

Kaynak: AA