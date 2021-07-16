Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde de Bartın'da yaşayan vatandaşlar anma programı için meydanlara koştu.

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

BARTIN - 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde de Bartın'da yaşayan vatandaşlar anma programı için meydanlara koştu.

Bartın'da 15 Temmuz etkinlikleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü' ile başladı. Kemer meydanında buluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz etkinliklerinin gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanına yürüdü. Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk bayrağı taşındı.

Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerde ise büyük coşku yaşandı. Meydanı dolduran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitap ettiği konuşmayı kurulan dev ekranlardan canlı olarak takip ettiler.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Bartın'a gelen ve anma etkinliklerine katılan bir vatandaş, "Yurt dışından geliyoruz. Yurt dışında Türkiye'de yaşadığımız gibi yaşayamıyoruz, duramıyoruz. Vatan hasreti için her yıl izne geliyoruz. Allah'a şükür böyle günlerde hep beraber toplanıyoruz. Birlik beraber oluyoruz. Allah'a şükür ki illaki bu düşmanlık bitecek inanıyorum. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Recep Tayyip Erdoğan'a da Allah güç versin sabır versin. İnşallah Türkiye huzura, sağlığa, mutluluğa ulaşır." Diyerek duygularını ifade etti.

Anma programında 15 Temmuz konulu resim, şiir ve video yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Saatler 00: 13'ü gösterdiğinde ise meydandan ve camilerden Sela sesleri yükseldi. Selaların ardından şehitler için dualar edildi.

Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da 15 Temmuz etkinliklerinde vatandaşlar meydanlara koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 06:13:33. #1.14#

title