Bartın'da 12 personeli bulunan kuru yük gemisi battı (5)

BATMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBartın açıklarında alabora olan kuru yük gemisinin batma anı, başka bir gemideki mürettebat tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BATMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bartın açıklarında alabora olan kuru yük gemisinin batma anı, başka bir gemideki mürettebat tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, su alan geminin ortadan ikiye ayrıldığı ve sulara gömüldüğü anlar yer aldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik botunun dalgalarla mücadelesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR