Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok (2)

BARTIN (DHA) - BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet