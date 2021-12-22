Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok (2) - Haberler
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Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok (2)

Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok (2)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Bartın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

BARTIN (DHA) - BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.


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