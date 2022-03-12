Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı - Haberler

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Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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BARTIN'da, kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

BARTIN'da, kar yağışı nedeniyle 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santime, yüksek kesimlerde de 70 santime ulaştı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bartın genelinde 104 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Bazı köy yollarında meydana gelen heyelanlar nedeniyle de ekipler çalışma yürütüyor.


Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Bartın'da 104 köy yolu kardan kapalı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın, kar, Güncel, Haberler

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