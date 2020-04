Bartın'da 1 köy ve 3 bina karantina altına alındı Bartın'da korona virüs tespiti sonrası bir köy ile 3 binada, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın'da korona virüs tespiti sonrası bir köy ile 3 binada, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, korona virüs vakası görülen merkeze bağlı 750 nüfuslu Uğurlar köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Karar sonrası köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Kararda, "Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu İlimiz Merkez Uğurlar Köyünde Covid-19 pozitif vakaların görülmesi ve korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72 maddeleri kapsamında Uğurlar Köyünde ikinci bir karara kadar karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca korona virüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde, 25 kişinin yaşadığı 3 binada da karantina uygulaması başlattı. Uygulama ile ilgili kararda da, "İlimiz Merkez Bakraçboz köyü Bodra mevkisi No: 145, Bodra mevkisi No: 182, Bodra mevkisi No: 59 adreslerindeki yaşayan bazı vatandaşlarımızda Covid-19 pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanelerde yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle,korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla bu hanelerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72 maddeleri kapsamında ikinci bir karara kadar karantina tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi. - BARTIN

Kaynak: İHA