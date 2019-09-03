Bartın çin salatalığını görünce şaşırdı

03.09.2019 10:42

Çin salatalığını görünce şaşırdı

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde bir arkadaşından aldığı Çin salatalığı tohumunu eken Müyesser Acıbal, salatalığın 1 metre uzunluğa ve 30 kilo ağırlığa ulaştığını görünce şaşırdı. Müyesser Acıbal her gün daha da büyüyen salatalıkları komşularına dağıttı.

Kozcağız Beldesi Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan Müyesser Acıbal (63), geçen yıl komşusunun İzmir'den bir Çinli vatandaştan aldığı Çin salatalığı tohumlarını bu yıl bahçesine ekti. 6 adet salatalık büyümeye başladı. Salatalıkların sürekli büyüdüğünü gören Müyesser Acıbal endişelenerek salatalıkları kökünden kesti. Müyesser Acıbal, dev salatalıkları komşularına ve arkadaşlarına dağıttı. Müyesser Acıbal salatalığın fotoğrafını çekerek, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük yetkilileri salatalığın bir türü olduğunu eğer kesilmeseydi, daha da büyüyebileceğini bildirdi. En büyüğü 1 metre uzunluğunda ve 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalığını gören mahalle sakinleri de gözlerine inanamadı.

İzmir'de bir işletmede çalışan Çinlilerin komşusuna bu tohumları verdiğini arkadaşından da merak ettiği için tohumları alarak bahçesine ektiğini söyleyen Müyesser Acıbal, Bana geçen sene bir arkadaşım verdi. Bende tohumları bahçeye ektim. Sonra bağ atmaya başladı, bende bağını yukarıya doğru bağladım. Daha sonra dökülmeye başladı, sonra büyük bir uzun bir şey ortaya çıktı. Bende bunu yemekten korktum, komşularıma ve arkadaşlarıma dağıttım. Sonra komşumuz bu sebzenin fotoğrafını çekti, İzmir'deki Çinlilere gönderdi. Onlarda bize bunu yiyebilirsiniz dediler. İlk başlarda çok korktum. Eğer bunu koparmasaydım. Daha büyüyecekti. Çünkü her gün santim santim büyüyordu. Bende bunu fark ediyordum. Kesinlikle ben yemem, bizim ağzımız bunlara alışkın değil, artık önümüzdeki yılda ekmem. dedi.

Kaynak: DHA