Bartın Çimento'da atık ısıdan enerji üretimi

20.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:41

SANKO Holding bünyesinde yer alan Bartın Çimento Fabrikası'nın Çin'in STEC firmasıyla yapımını gerçekleştirdiği ve planlanandan 3 ay önce devreye alarak elektrik üretimi sağladığı WHR (Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi)tesisinin iş tamamlama anlaşması imzalandı.



Projenin Türkiye'de şimdiye kadar kurulan WHR tesisleri içerisinde en kısa sürede tamamlanıp devreye giren tesis olduğu belirtildi.



Çin ve Japon heyetinin katılımıyla SANKO Holding'in İstanbul'daki merkezinde düzenlenen törene, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Bartın Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli, STEC Firması Başkanı Yao Dan, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Asya Departman Direktörü Vekili LuoXiaomei, Mitsubishi İstanbul Genel Müdür Yardımcısı HidenaoIgarashi, Çin Odalar Birliği Başkan Yardımcısı LiuChun, Japonya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi HiroseKohzo ile Çin ve Japonya bakanlık temsilcileri katıldı.



SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, konuşmasında, grup olarak tekstil, enerji, İnşaat (çimento-beton-gaz beton), ambalaj, iş-tarım makinaları, bilişim, finans, AVM, gayrimenkul, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Konukoğlu, "Diğer ülkelerle iş birliğini önemsiyor ve destekliyoruz. STEC firması ile yürütülen projenin özverili çalışmalar sonucu başarılı şekilde hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduk. Bu projeye emek veren ve bugün aramızda olan iki ülke heyet yetkililerine teşekkür ederim" dedi.



Öngörülen tarihten üç ay önce tamamlandı



SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu da Bartın Çimento fabrikası ile STEC arasında 9 Mart 2018 tarihinde imzalanan 5 MW kurulu gücündeki WHR tesisinin sözleşmede öngörülen tarihten üç ay önce tamamlanarak altı ay önce devreye alındığını kaydetti.



Projenin Türkiye'de şimdiye kadar kurulan WHR tesisleri içerisinde en kısa sürede tamamlanarak devreye giren tesis olduğuna vurgu yapan Adil Sani Konukoğlu, "Proje süresince iki ekip de çözüm odaklı anlayışından hareketle projenin en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kaliteden ödün vermeden sorumluluk üstlendi Tesisin devreye girmesinden sonra yapılan performans testleri de verilen garanti değerlerini sağlamıştır. Tesis devreye girdiği tarihten günümüze kadar altı aydır sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Yao Dan, projede gösterdiğiniz özverili çabalardan dolayı şahsınızda ekibinizi kutluyorum. Gelecekte de SANKO ile STEC firmaları arasındaki işbirliğinin devam edeceğine olan inancımla gösterdiğiniz hassasiyete teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"STEC bu mükemmel insanlarla çalışmaktan şeref duymuştur"



Sözlerine,"CNBM grup şirketi STEC'in başkan ve genel müdürü olarak SANKO Bartın Çimento Fabrikası için STEC-CNBM tarafından yapılan 'Atık Isıdan Enerji Üretimi' tesisinin tamamlama törenine katılmaktan dolayı müteşekkirim" diye başlayan STEC Başkanı Yao Dan, 5 MW kapasitede olan tesisin, yıllık üretiminin 32 milyon kWh olduğuna dikkat çekti.



SANKO'nun bu projeyle ekonomik kazanç elde etmesinin yanı sıra toplumsal yararları da gördüğünü vurgulayan Yao Dan, "STEC bu mükemmel insanlarla çalışmaktan şeref duymuştur. Bu işbirliğimizde sizin ne kadar profesyonel, içten ve misafirperver olduğunuzu gördük. Projemizin başarılı sonuçlanması ilişkimizi daha da güçlendirecek, gelecekteki uzun işbirliğimiz için önemli bir mihenk taşı olacaktır. SANKO ve CNBM'in çimento, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi daha derin ve geniş alanlarda işbirliği yaparak her iki tarafın da bundan sonraki başarısı için el ele çalışalım" ifadelerini kullandı.



Önemli bir tasarruf sağladık



Bartın Çimento Genel Müdürü İbrahim Keretli ise, fabrikada bacadan çıkan atık ısıdan elektrik enerjisi üretmek için WHR tesisi kurduklarını anımsattı.



"Kurduğumuz tesisle tükettiğimiz elektriğin yaklaşık yüzde 25 ile 30'luk dilimini kendi atık ısımızdan karşılıyoruz. Çimento sektöründe maliyetlerde en fazla girdi elektrik ile kömür enerjisidir. Bu anlamda da ciddi bir tasarruf sağlamış olduk" diyen Keretli, "Elektrik enerjisi maliyetini yüzde 25 oranında düşürdük. Bir ayda ürettiğimiz enerjiyle yaklaşık 90 bin nüfuslu bir şehrin tüm enerjisini karşılayacak kadar enerji üretiyoruz. Projemizi Çin'in STEC firmasıyla yaptık ve projede yer alan herkes özverili çalışarak büyük bir başarıya imza attı" ifadelerine yer verdi.



Projeyi çok başarılı buldum



Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Asya Departman Direktörü Vekili LuoXiaomei, Bartın Çimentonun Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi projesinin Japonya ve Çin iş birliğinde diğer ülkelere yapmayı planladıkları projeler açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Bartın Çimentonun hayata geçirdiği projeyi çok başarılı buldum" sözcüklerini kullandı.



Mitsubishi İstanbul Genel Müdür Yardımcısı HidenaoIgarashi ise Japon ve Çin devlet yetkilerinin katıldığı anlamlı bir törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "SANKO ve Bartın Çimento başta olmak üzere tüm ilgililerin sayesinde bu önemli pazarda Japonya ve Çin iş birliğiyle önemli bir referans oluşturabildik. Bu vesile ile tüm ilgililere teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.



Tören,konuşmaların ardından SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu ile STEC Firması Başkanı YaoDan'ın iş tamamlama protokolünü imzalamasının ardından hediye takdimiyle sona erdi.



Bartın Çimento



Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bartın Çimento fabrikası, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir KİT olarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuş, 1993'ten sonra özelleştirilmiştir.



28 Aralık 2005'de SANKO Holding bünyesine katılan fabrika, SANKO Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş adı altında faaliyetini sürdürmektedir.



Bartın Çimento, 2010 yılı itibari ile mevcut sistem üzerinde teknolojik iyileştirme ve geliştirme yaparak üretim kapasitesini artırmıştır. Buna göre yıllık 250 bin ton klinker üretimi ve 350 bin ton çimento kapasitesiyle çalışan kuruluş, 2012 yılı itibariyle tamamlanan yatırımla birlikte yıllık 1,2 milyon ton klinker ve 1,5 milyon ton çimento üretim kapasitesine ulaşmıştır.



Tamamlanan yatırımla birlikte çevreye ekonomik canlılık kazandıran, ek istihdam sunan, rekabet gücünü artıran, üretim maliyetinin düşürülmesine paralel hem Bartın hem de ülkemize katma değer sağlayan modern bir tesise sahip olmuştur.



Bartın Çimento fabrikasına karayolu ile ulaşımın yanı sıra, 10 kilometre mesafedeki limandan deniz yolu ile de ulaşmak mümkündür. Böylelikle bulunduğu konum itibariyle ülke ekonomisine katkıda bulunmanın ötesinde ihracatta da önemli rol oynamaktadır.



Bulunduğu çevreye ekonomik bir canlılık kazandıran Bartın Çimento, çevrenin korunması için gereken tüm önlemleri almış ve almaya devam etmektedir.Yeni teknolojiyi yakından izleyen, çalışmalarında takım ruhunu benimseyen ve çevre konusunda son derece duyarlı olan Bartın Çimento, müşteri memnuniyeti ve kaliteden ödün vermeden sektördeki ilerleyişini sürdürmektedir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA