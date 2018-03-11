Bartın-Bozdağ Kılıçdaroğlu Aday Olsun

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu 2019 seçimlerinde aday olsun.dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bartın'da Ak Parti 18. Siyaset Akademisi açılış programına katıldı. Kültür merkezinde düzenlenen açılış töreni öncesinde Bekir Bozdağ'ı Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nusret Dirim, daire amirleri ve partililer tarafından karşılandı. Siyaset Akademisi açılış töreninde konuşma yapan Bekir Bozdağ şunları söyledi. 'Biliyorsunuz Tükiye'de yeni dönem başladı. Seçime dönük hep beraber hazırlıklar yapılıyor. CHP Genel Başkanı da yapıyor, bütün siyasi partiler hazırlık yapmaya başladı. Kılıçdaroğlunun bir tekerlemesi var hemen hemen her yerde bunu söylüyor. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyor. Hadi diyor gel bir televizyon programına çıkalım, tartışalım, millet karar versin gel kaçma diyor. Bunu kim diyor. Genel başkan olduğu günden beri 1'i Cumhurbaşkanlığı 2 halk oylaması 3 tane milletvekiliği 1 tane belediye seçimi toplamda 7 tane seçimi cumhurbaşkanımıza karşı kaybetmiş olan bir genel başkan söylüyor. Hani derler ya yenilen pehlivan güreşi doymazmış, adam güreşe doymamış habire gel diyor . olmadı bir daha sayın siyasetin rekabet yeri televizyonların ekranları değildir. Siyasetin meydanlarıdır. Bartın'ın Ankara'nın İstanbul'un meydanıdır. Siyasette rekabetin yeri sandıktır. Siyasette rekabetin hakemide halktır halk. O zaman çık deki ben 2019'da cumhurbaşkanı adayıyım. AK Parti MHP'nin adayı recep Tayyip erdoğanla rekabete varım. de yüreğin varsa. Halep orda ise arşın burada. Televizyon kutularına saklanmaya çalışma çık rekabet yeri sandıktır. Hakemi de halktır. Ne derdin varsa anlat, çıkabiliyormu ortaya yok. Peki CHP'nin adayı var mı Sayın kılıçdaroğlu bir aday açıklabildi mi Yok partilileri konuştu mu Konuşmadı niye konuşmuyorlar biliyormusunuz. CHP'nin genel başkanı ve yetkilileri genel başkanlarını türkiye'nin cumhurbaşkanlığına ehil görmüyorlar. O yüzden açıklamıyor. Kılıçdaroğlu'ndan daha ehil birini bulalım diyorlar bulamıyorlar. Bizim genel başkanımız layık değil diyorlar. Bizim cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bir pehlivanın karşısına bir çapsız birini çıkartırsak diyorlar perişan oluruz. Diyorlar. Adama kıspet bile yakışmıyor. Bir parti düşünün genel başkanını türkiyenin cumhurbaşkanlığını ehil görmüyor. Maden siz kendi genel başkanınızı ehil görmüyorsunuz, CHP'nin genel başkanlığında niye onu tutuyorsunuz. O zaman değiştirin ehil olan birini getirin. Onu da yapamıyorlar. SEÇİM İTTİFAKI Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ seçim ittifakı konusuna da değinirek, şunları söyledi. 'Şimdi 2019 seçimleri için Ak Parti ve MHP seçimlere ittifakla gireceklerini açıkladılar. ve bir milli mutabakat komisyonu kuruldu ve ittifakın yasal zemini hazırlandı. ve bu hafta genel kurulda görüşülerek, yasalaşacak. Bu halkın önüne neyi getiriyor. Milletin gözünün önünde dürüst siyaset yapmak isteyenlere imkan sunacak. İster beraber yapın ister tek yapın. Ama bunu aleni yapın. Vatandaşın gözünün önünde yapın. Bu ittifak tartışmaları gündeme geldikten sonra, büyük tartışmalar yaşandı. Dediler ki, hani koalisyon olmayacaktı. Siz koalsiyon yapıyorsunuz. Şimdi 16 nisan seçimleri öncesinde koalisyonun ne kadar faziletli olduğunu anlatanlar şimdi, 2019 3 kasım koalisyonun ne kadar kötü olduğunu söylemek için yeni bir düstur geliştirdiler. Seçim ittifakı seçime giderken, halkın önüne yasalara göre şeffaflıktır. Koalisyon ise seçimden sonra oluşan bir ortamdır. Koalisyon Parlenter hükümet sisteminde vardır. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yoktur. Koalisyon iktidarı iktidarın parlementodaki güven oyuna bağlıdır. Güven oyu gittiği zaman düşer. Ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güvenoyunu doğrudan sandıktan alır. Cumhurbaşkanını görevden alamaz. Parlemente sisteminde hükümet gensoru ile görevden düşürebilir ama cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde gensoru veremez. Cumhurbaşkanını düşüremez. Bu sistemde cumhurbaşkanını görevden düşürecek, tek şey türk milletinin sandıkta verdiği oydur. Cumhurbaşkanını artık hiçbir şer güç yoktur. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a konuşmasının ardından partililer tarafından Türk Bayrağı işlemeli tablo ile tel kırma tablo hediye ettiler.