Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri
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Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

23.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:46
Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri

Bartın, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bartın'da kent merkezindeki bazı noktalardaki banklarda aralarında 65 yaş ve üstü vatandaşların da yer aldığı kişilerin oturduğunu ve yoğunluk oluşturduğunu görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturduğunu gören ekipler, Yukarı Çarşı Havuzbaşı Meydanı'ndaki beton zemine montajlı bankları sökerek bulundukları yerden kaldırdı.

Bankların sökülmesi sırasında yerlerinden kaldırılan bazı vatandaşların tepki göstermesi dikkati çekti.

Bolu

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ve Kent Meydanı ile İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan banklar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Ekipler, uyarılara rağmen sokağa çıkan 65 ve üstü vatandaşların toplu halde oturmalarını engellemek için söz konusu alanlarda bulunan bankları yerlerinden söküp araçlara yükledi.

Ekipler tarafından çoğunluğu kent meydanında bulunan sabit kent mobilyaları, etrafına file çekilerek oturulamaz duruma getirildi.

Kocaeli

Kocaeli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak, cadde ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfeksiyon devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı 50 kişilik ekip, 11 araçla kamu kurum ve kuruluş binalarını, bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti.

Ekipler çalışmalar kapsamında, hafta sonu 126 lokasyonu mikroplardan arındırdı.

İzmit merkez ve çevresinde bulunan 710 durak da dezenfekte edildi.

Yetkililer, lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini, uygulamanın periyodik şekilde tekrarlanacağını belirtti.

"153" çağrı merkezindeki çalışanlar, yayımlanan genelge kapsamında evden çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit ilçesinde ise son bir haftada toplam 210 park ve yeşil alan dezenfekte edildi.

Zonguldak

Zonguldak'ta, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım sağlandığı bildirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak ile Kozlu ve Kilimli belediyelerinin ortak kararıyla koronavirüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının, belediyelerin özel halk otobüsleri ve otoparklarından ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Düzce

Düzce Belediyesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalini periyodik olarak dezenfekte ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince de meydanlarda ve parklarda bulunan bank ve oturma gruplarına şerit çekilerek önlem alındı.

Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından cami ve ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri de Düzce Genç Gönüllüleri ile 65 yaş ve üstü evlerinden çıkamayan vatandaşların istekleri doğrultusunda market alışverişlerini yapıp evlerine bırakıyor.

Kaynak: AA

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