Bartın Boğaz Köprüsü'nde bakım çalışması Bartın Belediyesi'ce Bartın Limanı'na ulaşımı sağlayan Boğaz Köprüsü'nde güçlendirme ve bakım çalışmaları yapıldı.

Bartın Belediyesi'ce Bartın Limanı'na ulaşımı sağlayan Boğaz Köprüsü'nde güçlendirme ve bakım çalışmaları yapıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı açıklamada, yapılan çalışma kapsamında köprünün eskiyen ve hasar gören noktalarının yeni parçalarla değiştirildiğini söyledi.

Herhangi bir olumsuz durumun i oluşmaması için periyodik olarak köprünün bakım ve onarımını yaptıklarını belirten Akın şöyle konuştu:

"Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bartın Limanı'na ulaşımı sağlayan açılır kapanır köprünün periyodik bakım ve onarımını gerçekleştirdi. İlk etapta eskiyen ve hasar gören noktaların tespitini yapan ekiplerimiz bu noktaların bakım ve onarımını yaparak köprüyü güçlendirdi."

Kaynak: AA