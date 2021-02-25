Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

25.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:00
Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye ile Belediye-İş Sendikası arasında 400 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye ile Belediye-İş Sendikası arasında 400 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalandığını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan sözleşmeyle 2021 yılı için belirlenen asgari ücretin üzerinde zam verdiklerini, en düşük 2 bin 681 lira maaş alan şirket personelinin en düşük 3 bin 718 lira alacağını belirtti.

Sosyal hakların yanı sıra 10 yevmiye üzerinden verilen ikramiyenin de 30 yevmiyeye çıkartıldığını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"400 çalışanımızı kapsayan sözleşme ile çalışanlarımızın maaşlarında ciddi oranda artış yaşandı. Önemli oranda iyileştirmeler yaptık. İşçilerimizin sosyal haklarını artırırken, sosyal paket ödemesi yapılmasını da kararlaştırdık. 10 yevmiye üzerinden verilen ikramiyeyi 30 yevmiyeye çıkardık. Yıllık olarak hesapladığımızda yeni toplu iş sözleşmesinin Bartın Belediyesi bütçesine yıllık ek maliyeti 10 milyon 405 bin liradır. Belediye olarak imkanlarımız doğrultusunda en iyi zam oranını verdik. Hatta bölgede en yüksek zammı Bartın Belediyesi verdi diyebiliriz. Toplu iş sözleşmemizin tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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