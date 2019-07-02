Bartın Belediyesinde projeler görüşüldü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ar-Ge ve Proje Ekipleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Kemer Meydanı Düzenleme projesi başta olmak üzere, Gasilhane, Gölbucağı ve Hürriyet Mahalleleri Yaşam Merkezi, Yeni Yaşam Alanlarına Su Deposu, Atatürk ve Şehitler Müzesi ve Çağlayan Piknik Alanı Düzenlemesi Projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

"Kemer meydanı değişime uğrayacak"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Ar-Ge ve Proje Ekibiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamasında, Kemer Meydanı'nın mevcut halinden bir eser kalmayacağını, değişime uğrayacağını, yapılacak olan değişikliklerle cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı. Akın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek altyapı, gerek üstyapı, gerekse de kültürel, sportif ve sosyal anlamda birçok projeyi kazandırdık. Yeni ödem içinde 50'yi aşkın proje hazırladık. Bu projeleri de görev süremiz içerisinde ilimize kazandırmak istiyoruz. Kısa zamanda Kemer Meydanı'nda düzenleme çalışmalarına başlayacağız. Bölgede ki durak alanlarının taşınması ile başlatacağımız proje kapsamında binaların dış cephe kaplamaları, kent mobilyaları ve çevre düzenlemeleri, ışıklandırma ve kaldırım genişletme çalışmaları yapacağız. Ayrıca proje alanımıza ilimizin kültürel ve tarihi değerlerini simgeleyen, şehrimiz hakkında bilgiler veren çeşitli heykeller yerleştirmek istiyoruz. Bu projemizin tamamlanması ile her gün binlerce vatandaşımızın geçmiş olduğu Kemer Meydanı'nı çok daha güzel ve kullanış bir hale getireceğiz" dedi.

"Yeni projeler yolda"

Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni çalışma dönemini kapsayan projeler hakkında da bilgiler verdi. Akın,"Kemer Meydanı düzenleme çalışmalarının yanı sıra, 2019-2024 çalışma dönemini kapsayan projelerimizin arasında, Gasilhane, Gölbucağı ve Hürriyet Mahalleleri Yaşam Merkezi, Yeni Yaşam Alanlarına Su Deposu, Atatürk ve Şehitler Müzesi ve Çağlan Piknik Alanı Düzenlemesi Projelerinin de startını en kısa zaman içinde vereceğiz. Danışan akıl hata yapmaz düsturuyla hareketle, çalışmalarımızın daha sağlıklı ilerlemesi ve kentimize, vatandaşlarımıza faydalı hizmetler ve projeler sunabilmek için Ar-Ge ve Proje Ekibimizle toplantılar düzenleyerek istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. İnsan odaklı hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın teveccühlerine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA