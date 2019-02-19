Bartın Belediyesi Yeni İmar Planı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İmar Planı'nda 4'ü yaya olmak üzere 15 köprünün plana işlenip yol ağlarının oluşturulduğunu bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 2009'da 51 bin 640 olan Bartın Belediye sınırlarındaki nüfusun 2018 verilerine göre 71 bin 703'e yükseldiğini belirtti.

Son verilere göre Bartın'daki araç sayısının da yaklaşık 52 bin olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Tabi bununla birlikte trafik sorunları da beraberinde yaşanmaya başlandı. Yukarı Çarşı'dan Kemerköprü'ye kadar merkezi alan üzerinde 26 otoparkı ruhsatlandırdık ve bu alan içerisinde yaklaşık 1500 araçlık otopark bulunuyor. 3 bin 563 hektar alanı bulunan belediyemiz sınırlarındaki kentimizi, iki ayrı koldan gelerek üçe bölen Bartın Irmağı'nı ancak köprüler ile geçebiliriz. Trafiği bu şekilde rahatlatabiliriz. 2001'de, 21 kurum ve kuruluştan görüş alarak 19 mahallemiz ile 22 mücavir alanı kapsayan 70 milyon metrekare alanı içeren Yeni İmar Planına yol ağları ile birlikte 4'ü yaya olmak üzere 15 köprü koyduk. Bu köprüler, Bartın'ın gelecek 100 yılına hitap edecek ve trafik sorunlarına çözüm olacaktır."

Kaynak: AA