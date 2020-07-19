Bartın Belediyesi'ne alınan araçlar için tören düzenlendi Bartın Belediyesi araç parkına eklenen 2 otobüs, 2 cenaze nakil aracı, 3 çöp kamyonu ve 1 açık kasa kamyonet için tanıtım töreni düzenlendi.

Bartın Belediyesi araç parkına eklenen 2 otobüs, 2 cenaze nakil aracı, 3 çöp kamyonu ve 1 açık kasa kamyonet için tanıtım töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, İl Genel Meclisi Üyesi Orhan Ölçek, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Belediye Başkanı Akın, Bartın halkına daha iyi hizmet götürmek amacıyla araç filosuna yeni araçlar ve ekipmanlar eklemeye devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri 11 yıldan bugüne kadar 5 kepçe, 8 otomobil, 1 paletli egzatör kazıcı, 2 morglu cenaze nakil aracı, 1 morglu cenaze yıkama aracı, 19 kamyonet, 1 itfaiye aracı, 1 silindir, 1 forklift, 1 arama kurtarma ekipmanlı araç, 1 kar kürüme kamyonu, 1 asfalt dökme kamyonu, 1 damperli kamyon, 3 motosiklet, 1 temizleme kamyonu, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu aldıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Tüm yapmış olduğumuz bu alımlara belediye bütçesinden 12 milyon 635 bin lira ödedik. Bugün hizmete sunacağımız araçlar ise 2 kamyon, 3 çöp kamyonu, 1 taşıma kamyonu, 2 cenaze aracı. Bunların da maliyeti 2 milyon 36 bin lira. Biz verdiğimiz sözleri gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Her şey Bartın'da yaşayan vatandaşlarımız için."

Araçlar kesilen kurban ve dualarla hizmete girdi.

Kaynak: AA