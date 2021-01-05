Bartın Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi
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Bartın Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

05.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:42
Bartın Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, daire müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, daire müdürleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Akın, belediye meclis salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yılın geride kaldığını ve kendilerinin de özverili bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Pandemi döneminde vatandaşların sağlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Tedbir kuralları çerçevesinde çok sayıda çalışma gerçekleştirdik. Bu tedbir çalışmalarımızın ve rutin faaliyetlerimizin yanı sıra yeni projeleri hayata geçirdik. Yeni dönem projelerimize ara vermedik. Yeni dönem projelerimiz arasında olan çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Çalışmaları devam eden projelerimiz de var. İnşallah bu yıl da plan program çerçevesinde ve vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mesai arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyor yeni yılda da başarılar diliyorum. Tüm birimlerimizle birlik ve beraberlik içinde şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Akın, özellikle pandemi yoğunluğunda çalışmalarından dolayı daire müdürlerine teşekkürlerini teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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