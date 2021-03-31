Bartın Belediyesi Emekliler Evi hizmete girdi

Bartın Belediyesince hayata geçirilen Emekliler Evi hizmet vermeye başladı.

Bartın Belediyesince hayata geçirilen Emekliler Evi hizmet vermeye başladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, göreve geldikleri 2009 yılından bugüne kadar sosyal anlamda birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Köyortası Mahallesi Tersane Caddesi'ndeki 2 katlı Emekliler Evi projesiyle yıllarca çalışarak kendisine ve ülkeye katma değer sağlayan vatandaşların hayatlarına dokunmak istediklerini vurgulayan Akın, "Emekli vatandaşlarımızın gönüllerince dinlenip çeşitli sosyal aktiviteler yapabileceği bir alan oluşturduk. Bina içi ve dışı düzenlemelerin yanı sıra kütüphane, dinlenme alanları, kış bahçesi ve sosyal aktivite alanlarını içinde barındıran Emekliler Evi'nde verilen hizmetlerden 'Bartın Belediyesi Emekliler Üye Kartı' alan tüm emekliler, yüzde 50 indirimli faydalanabilecek." diye konuştu.

Üye kartının Emekliler Evi'nden tedarik edilebileceğini aktaran Akın, "Çay, kahve ve çeşitli ikramların yapıldığı mekanda, günlük gazete ve kitap okuma imkanı, ayrıca televizyon izleme ile WiFi hizmeti de bulunuyor. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı