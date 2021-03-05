Bartın Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Bartın Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Salonu'nda salgın tedbirlerine uygun yapılan toplantıda 21 gündem maddesi görüşüldü.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin yatırım programında yer alan kent merkezinde yapılacak yeraltı tesis çalışmalarıyla ilgili protokolün imzalanması için belediye başkanına yetki verilmesi talebi, ilgili komisyona havale edildi.

Bartın Belediyesine bağlı çalışan özel halk otobüslerinde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu sorgulanabilmesi için, Sağlık Bakanlığı ile salgınla mücadele kapsamında verilerin aktarımına ilişkin protokol yapılması talebinin kabul edildiği toplantıda, İnkumu tatil beldesi için hazırlanan karavan park, mesire alanı ve seyir tepesiyle ilgili talep de ilgili komisyona aktarıldı.

Belediye Başkanı Akın, belediye personeli, halk, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde kente hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı