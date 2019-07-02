Bartın Belediye Başkanlığı 3. Tenis Turnuvası başlıyor. Kura çekimi 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü yapılacak olan turnuva, 15 gün sürecek.

Bartın Belediyesi düzenlediği kültürel, sosyal, sanatsal etkinliklerinin yanı sıra sportif etkinliklerle de göz dolduruyor. Bartın Belediye Başkanlığı 3. Tenis Turnuvası 15 gün boyunca sporseverleri buluşturacak. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek olan tenis turnuvası ile ilgili yaptığı açıklamasında,"Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Tenis Turnuvası 15 gün boyunca devam edecek. Spora gönül vermiş, tenis branşıyla ilgilenen tüm sporcularımızı ve sporseverleri turnuvaya katılmaları için davet ediyorum. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın tüm sporculara başarılar dilerken, Belediye Başkanlığı 3. Tenis Turnuvası kurası 3 Temmuz 2019 tarihinde çekileceğini söyledi. - BARTIN

Kaynak: İHA