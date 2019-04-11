Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'dan Ysk Kararı Açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti'nin itirazlarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanlığını tescillediğini söyledi.

31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Bartın Belediye Başkanlığı'nı MHP Belediye Başkan adayı Cemal Akın'ın 169 farkla kazanmasının ardından AK Parti il Başkanlığı itirazda bulunmuştu. Bunun üzerine Bartın İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılan oylarda sonuç değişmemiş fark 148'e düşmüştü. AK Parti tarafında geçerli oyların da yeniden sayımı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan itirazın reddedilmesi ile Cemal Akın'ın başkanlığı tescillenmiş oldu.

Karabük'te 3. kez Belediye Başkanı seçilen Rafet Vergili'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Akın, konu ile ilgili olarak Bartın'da AK Parti'nin geçersiz oylarla ilgili itirazlarına rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun başkanlığını tescillediğini belirterek, "İlk önce ilçe seçim kuruluna itiraz oldu geçersiz oylarla ilgili. Sonra il seçim kuruluna ve YSK'ya itiraz oldu. Bunun sonucunda YSK belediye başkanlığımızı tescilleyecek şekilde artık ret kararı verdi. Bunlar hukuki süreçlerdi. Herkese hayırlı uğurlu olsun, Bartınlılara hayırlı olsun. Bugün Rafet Bey'i ziyaret ettik, Allah Karabük'e hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Nihayetinde hizmet makamıyız bizler. Halkımız bize güvenerek destek veriyor. Bu desteği İnşallah boşa çıkarmamış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Bartın Belediye Başkanlığına seçilen Cemal Akın'ı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Ayrıca Başkan Akın'ın yarın mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başlayacağı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA