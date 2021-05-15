Bartın Belediye Başkanı Akın, pazarcıların bayramını kutladı
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Bartın Belediye Başkanı Akın, pazarcıların bayramını kutladı

Bartın Belediye Başkanı Akın, pazarcıların bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, pazar esnafının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, pazar esnafının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramın son gününde Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret eden Akın, tezgah açan pazarcılar ile alışveriş için gelen vatandaşların bayramını tebrik etti.

Akın, gazetecilere, salgın nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Bizler de bu süreçte halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere açık olan esnafımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. En kısa zamanda içinde bulunduğumuz zor süreçten hep birlikte tedbirlere uyarak kurtulacağımızı umuyorum. Esnafımıza işlerinde bol kazanç diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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