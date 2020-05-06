BARTIN Balıkların peşinden gelen yunus ırmağa girdi
06.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:34
Balıkların peşinden gelen yunus ırmağa girdiBARTIN'da balıkların peşine düşen yunus ırmağa girdi.
Balıkların peşinden gelen yunus ırmağa girdi
BARTIN'da balıkların peşine düşen yunus ırmağa girdi. Irmakta yaklaşık 1,5 kilometre ilerleyen yunus bir süre sonra denize geri döndü.
Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağına yunus girdi. Balıkların peşine düştüğü tahmin edilen yunus ırmağın içerisinde yaklaşık 1,5 kilometre ilerledi. Yunus bir süre sonra denize geri döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmakta bulunan yunusu cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: DHA