BARTIN BAHÇECİK YERALTI DEPOLAMASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
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BARTIN BAHÇECİK YERALTI DEPOLAMASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

BARTIN BAHÇECİK YERALTI DEPOLAMASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bartın iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bartın iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bartın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bartın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve taşkınların azalmasın da önemli rol oynamaktadır. Bartın ili ve Amasra ilçesine içme suyu temin edilen Bahçecik (Ulupınar) Kaynağındaki debinin özellikle Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim aylarında yetersiz kalması nedeniyle, Bahçecik kaynağına ilave su temini için Bartın Ulus Bahçecik Yeraltı Depolaması inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Bahçecik köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzey batısında Ova Çayı üzerinde inşa edilen Bahçecik Yeraltı Depolamasının gövde yüksekliği Temelden 29, 3 metre olacak ve Yeraltı Barajının tamamlanması ile Bartın iline içme suyu sağlayan Bahçecik Kaptajına yıllık 372. 000 m³ ilave İçme ve kullanma suyu sağlayacaktır. Yeraltı Depolamasında 1304 m2 slurry trench imalatı yapılmıştır. Drenaj alanında kazı ve filtre dolgu işlemleri tamamlanmış, Drenaj boruları döşenmiştir. Geri dolgu imalatına başlanmıştır

Kaynak: Habermetre

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