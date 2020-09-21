Bartın Bahçecik Yer Altı Barajı'nın yapımına başlanıyor
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Bartın Bahçecik Yer Altı Barajı'nın yapımına başlanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bartın'daki Bahçecik (Ulupınar) Yer Altı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Barajın tamamlanmasıyla Bartın'a içme suyu veren Bahçecik kaptajına yıllık 372 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlanacak.

Bartın Bahçecik Yer Altı Barajı'nın yapımına başlanıyor
21.09.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:28

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bartın'daki Bahçecik (Ulupınar) Yer Altı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını belirterek, "Barajın tamamlanmasıyla Bartın'a içme suyu veren Bahçecik kaptajına yıllık 372 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın'a yönelik yatırımlarla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu teminine ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediliyor.

Bartın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Yıldız, Bartın ile Amasra ilçesine içme suyu temin edilen Bahçecik (Ulupınar) kaynağındaki debinin özellikle temmuz-ağustos-eylül-ekim aylarında yetersiz kaldığını, buraya ilave su temini için Bartın Bahçecik Yeraltı Barajı'nın yapılmasının planlandığını bildirdi.

Yıldız, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Etüt ve planlama işlerinin tamamlanmasının ardından Bahçecik Yer Altı Barajı'nın yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, ihale sürecinin kesinleşmesinin ardından yapım sözleşmesi 15 Eylül'de imzalanarak, çalışmalara hızlı bir şekilde başlanılmıştır. Bahçecik köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzey batısında Ilındır Deresi üzerinde inşa edilecek Bahçecik Yer Altı Barajı'nın tamamlanmasıyla Bartın'a içme suyu veren Bahçecik kaptajına yıllık 372 bin metreküp ilave içme ve kullanma suyu sağlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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