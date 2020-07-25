BARTIN Aşırı yağışlar kestane balı üretimini etkiledi
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BARTIN Aşırı yağışlar kestane balı üretimini etkiledi

Aşırı yağışlar kestane balı üretimini etkilediBARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesinde Haziran ayı başında kestane çiçeklerinin açtığı zamanda havanın yağışlı olması kestane balı üretimini etkiledi.

25.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:52

Aşırı yağışlar kestane balı üretimini etkiledi

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesinde Haziran ayı başında kestane çiçeklerinin açtığı zamanda havanın yağışlı olması kestane balı üretimini etkiledi. Kestane balı üreticisi Mustafa Aydoğan, yağmur yağışının çok olmasının üretimi düşürdüğünü söyledi.

Bartın ve Kumluca Bölgesinde kestane ağaçlarının fazla olması, kestane balı üretimini olumlu yönde etkiliyor. Kumluca Bölgesinde Dibektaş, Kirsin, Yılanlar ve Yeni Mahallede bulunan yaklaşık 30 arı yetiştiricisi, Haziran ayı kestane çiçeklerinin açacağı zaman yağışın çok olması nedeniyle bal üretimi büyük oranda etkilendi. Kumluca bölgesinde yıllık 7 ton kestane balı üretimi yapılırken, bu rakamın bu yıl 5 ton civarında kaldığı görüldü.

TTK'dan güvenlik görevlisi olarak emekli olduktan sonra Kumluca Beldesi'nde kestane balı üretimi için arıcılık yapan Mustafa Aydoğan (58), 'Şu anda 150 kovanım var. Bölgemizdeki arı popülasyonunu korumak için arı üretip satıyorum. Kumluca bölgemizde Dibektaş, Kirsin, Yılanlar ve yeni mahallede kestane balı üretimi devam etmektedir. Beldemizde 30 bal üreticimiz bulunmaktadır. Yıllık 7 ton bal üretimiz oluyor. Bu işi gençler yapmıyor, emekliler yapıyor iyi çalışılsa daha fazla üretim olur. Bu yıl ki en büyük sıkıntımız ise hava şartlarından, kestaneler Haziran ayı başında çiçek açtı, ama yağmur yağmasıyla büyük oranda etkilendik. O yüzden bu yıl rekoltemiz düşük.' dedi.

3 BİN KOVAN VAR

Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, 'Beldemizde arıcılar birliğine bağlı 40'ın üzerinde üye var. Bizim balımız kaliteli bal, bu da Bartın Valiliğinin ve Tarım Orman müdürlüğünün yaptığı analizlerle teyit edildi. Kestane balı üretim döneminde yerel yönetim olarak bizlerde gereken desteği sağlıyoruz. Bartın ve Kumluca bölgemizde kestane balı üretiminde Valiliğimiz tarafından büyük oranda destekleniyor. Bölgemizde kestane balı konusunda ciddi anlamda ekonomik katkı sağlıyor. Üreticilerimiz kestane balımızın çok kaliteli olduğunu söylüyor. Bölgede 3 bine yakın kovan olduğunu biliyoruz. Bu da üretim noktasında büyük katkılar sunuyor.' dedi.

BARTIN Aşırı yağışlar kestane balı üretimini etkiledi

Kaynak: DHA

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