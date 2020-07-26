BARTIN Amasra tatilcilerin akınına uğradı
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BARTIN Amasra tatilcilerin akınına uğradı

Amasra tatilcilerin akınına uğradıBARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da tatilciler deniz, güneş ve tarihi mekanları gezmenin tadını çıkardı.

26.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:39

Amasra tatilcilerin akınına uğradı

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'da tatilciler deniz, güneş ve tarihi mekanları gezmenin tadını çıkardı. Amasra'da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, hafta sonu günübirlik tatilciler akın etti. Plajlara akın edenler, Karadeniz'in serin sularına girerken, güneşlenmenin tadını çıkardı. Amasra'nın tarihi mekanları da tatilcilerle doldu. Amasra Kalesini gezenler, Tavşan Adasını arkalarına alarak selfie yaptı. Çekiciler Çarşısı'nı gezenler el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı. Tatilciler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

BARTIN Amasra tatilcilerin akınına uğradı

Kaynak: DHA

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