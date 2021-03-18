Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
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Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu

18.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:34

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

Amasra'da bu sabah, hızı saatte 20 kilometreyi bulan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Küçük limanda kayalara vuran dalgaların boyu 3 metreye ulaştı. Vatandaşlar, dalgaları otomobillerinin içinden izledi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle kuru yük gemisi ve balıkçı tekneleri Büyük Liman'a demir attı. Küçük limanda kıyıya vuran dalgalar bazı işletmelerin camlarına kadar ulaştı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak şiddetli rüzgara karşı uyarılarda bulunuldu.


Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Amasra'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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