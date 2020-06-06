BARTIN Amasra'da normalleşme sonrasında hareketlilik başladı
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BARTIN Amasra'da normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

Amasra'da normalleşme sonrasında hareketlilik başladıBARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'ya şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla tatilciler gelmeye başlarken, zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

06.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:56

Amasra'da normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

BARTIN'ın turistik ilçesi Amasra'ya şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının kalkmasıyla tatilciler gelmeye başlarken, zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının sonlanmasıyla Karadeniz'in şirin ilçesi Amasra'ya tatilciler gelmeye başladı. Bazı tatilciler Büyük liman mevkiinde denize girerken, bazıları ise ilçenin tarihi mekanlarını gezdi. Tur tekneleri tatilcileri Amasra'nın sahillerinde gezdirdi. Polis ve zabıta ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Samsun'dan Amasra'ya tatile gelen Ferhat Sandık, 'Şehirlerarası ulaşımın açılmasından sonra bizde buraya gezmeye geldik, çok beğendik. Bundan sonra yine geleceğiz. Şu anda bir yoğunluk göremiyoruz. Amasra her şeyiyle çok güzel' dedi.

Amasra'da tur şirketinde görevli Mücella Bayrak, '2 gündür yavaş yavaş hareketlenme başladı. Biz her şeyimizle hazırız. Herkesi Amasra'ya bekliyoruz' diye konuştu.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Plajlarımızda, misafirlerimizi ağırladığımız yerlerde bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Gelecek olan misafirlerimizin mutlaka maske ve mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Cuma gününden itibaren günübirlik ziyaretçilerimizin yoğunluğu artmaya başladı. İnşallah güzel bir süreç geçiririz. Gelecek turistlerimizin sağlığı içinde biz idareciler de gereken önlemleri aldık' dedi.

BARTIN Amasra'da normalleşme sonrasında hareketlilik başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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