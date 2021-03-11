Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
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Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi

11.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:59

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana demirledi. 

Amasra'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Sular, limandaki yürüyüş yoluna kadar ulaşınca belediye, vatandaşların limana giriş çıkışını engellemek için şerit çekti. Hava koşulları nedeniyle balıkçılar de denize açılmadı. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. 

 


Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi
Amasra'da 5 metreyi bulan dalgalar oluştu; balıkçı tekneleri limana demirledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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