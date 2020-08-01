BARTIN Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı
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BARTIN Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı

Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor.

01.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:36

Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. İlçe merkezine girişlerde araçlar uzun kuyruk oluşurken, plajda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra'da Kurban Bayramı öncesinde 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda bütün rezervasyonlar doldu. Kurban Bayramının ikinci günü Amasra'ya günübirlik gelenler yoğun kalabalık oluşturdu. İlçe merkezine girişte araç trafiği nedeniyle uzun araç trafiği oluştu. Trafik polisleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese sahasının önündeki otoparka araçları yönlendirdi. Amasra'da Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi'nde turistlerin yoğunluğundan dolayı yürüyecek yer kalmadı. Büyük Liman ve Küçük Liman mevkiinde bulunun plajda ise denize giren turistler nedeniyle şemsiye açacak yer bulunamadı. Hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşırken, denize girenler serinlemenin keyfini çıkardı. Plajda yer bulamayan bazı tatilciler kenardaki ağaçların altında gölgede oturmayı tercih etti. Tekne turuna çıkan tatilciler Tavşan Adası ve Amasra Kalesini denizden izleme imkanı buldu. Aşır yoğunluk nedeniyle polis ekipleri ve zabıta ekipleri sürekli vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "4 günlük bayram tatili nedeniyle böyle bir yoğunluk beklemiyorduk. Özellikle yakın iller olan Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile İstanbul'dan ve Türkiye'nin en uç bölgesinden Antalya'dan bile yoğun şekilde tatil için gelen vatandaşlarımız var. İlçemizin nüfusu normal zamanlarda 6 bin 600'dür. Ama şimdi 60 bin kişiye ulaştı. Bunun için belediye olarak bütün izinleri kaldırdık. Yaklaşık 100 personelimizle 24 saat esasına göre gelen misafirlerimizin mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu yoğunluk bayramın 3'üncü ve 4'üncü günü fazla olacaktır. Bunun için de tedbirlerimizi aldık." dedi. İNKUM VE GÜZELCEHİSAR TRAFİĞE KAPATILDI Bartın'ın İnkum tatil beldesi ve Güzelcehisar sahilindeki aşırı yoğunluk nedeniyle, bölgeye gelmek isteyenler, Bartın Limanı kavşağında jandarma ekipleri tarafından durdurularak, geri çevrildi.

BARTIN Amasra bayramda tatilcilerin akınına uğradı

Kaynak: DHA

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