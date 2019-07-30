BARTIN ALMANYA'DAN ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GELDİ, KAZADA ÖLDÜ

ALMANYA'dan Bartın'da yaşayan çocuklarının yanına gelen Rahime Karaman (75), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine gitmekte olan A.E yönetiminde otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Karaman'a çarptı. Yaralanan kadını görenler 112 Acile haber verdi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahime Karaman, buradan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Rahime Karaman'ın 1 hafta önce eşiyle birlikte Almanya'dan Bartın'da bulunan çocuklarının yanına geldiği öğrenildi.

Polis, otomobil sürücüsü A.E.?yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA